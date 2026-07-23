На Одещині викрили браконьєра, який наловив мідій на ₴300 тис.

На Одещині викрили незаконний вилов мідій. Фото Південне регіональне управління ДПСУ

На Одещині прикордонники разом із рибоохоронним патрулем виявили чоловіка, який незаконно виловив майже 90 тисяч мідій у Сухому лимані. За попередніми підрахунками, збитки державі становлять близько 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Житель області вночі ловив мідії без дозвільних документів. Для цього він використовував алюмінієвий човен і сачок-шкребок. Човен та знаряддя лову вилучили, а мідії передали на відповідальне зберігання.

Інформацію про подію передали до Національної поліції. Чоловікові може загрожувати відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

На Одещині викрили незаконний вилов мідій. Фото Південне регіональне управління ДПСУ

На Одещині викрили незаконний вилов мідій. Фото Південне регіональне управління ДПСУ

Нагадаємо, про незаконно ловив рибу на річці Південний Буг у Миколаївській області. Сума завданих збитків, за підрахунками інспекторів, становить 32 тисячі 810 гривень.