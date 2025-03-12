Штормове попередження на Миколаївщині: завтра очікуються пориви вітру до 25 м/с

У понеділок на Миколаївщині прогнозують сильний вітерФото: golos.ua

У Миколаївській області завтра, 13 березня, оголошено штормове попередження через сильний вітер, пориви якого можуть досягти 25 м/с.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

У ДСНС радять дотримуватися наступних рекомендацій:

вікна будинків щільно закрийте;

якщо ви на вулиці, то тримайтеся якмога далі від рекламних щитів, ліній електропередач;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Очікується жовтий рівень небезпеки, ілюстрація: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.