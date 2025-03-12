Штормове попередження на Миколаївщині: завтра очікуються пориви вітру до 25 м/с
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- Анна Гакман
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19:21, 12 березня, 2025
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У Миколаївській області завтра, 13 березня, оголошено штормове попередження через сильний вітер, пориви якого можуть досягти 25 м/с.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
У ДСНС радять дотримуватися наступних рекомендацій:
- вікна будинків щільно закрийте;
- якщо ви на вулиці, то тримайтеся якмога далі від рекламних щитів, ліній електропередач;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
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