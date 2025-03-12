  • середа

    12 березня, 2025

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Штормове попередження на Миколаївщині: завтра очікуються пориви вітру до 25 м/с

У понеділок на Миколаївщині прогнозують сильний вітерФото: golos.uaУ понеділок на Миколаївщині прогнозують сильний вітерФото: golos.ua

У Миколаївській області завтра, 13 березня, оголошено штормове попередження через сильний вітер, пориви якого можуть досягти 25 м/с.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

У ДСНС радять дотримуватися наступних рекомендацій: 

  • вікна будинків щільно закрийте;
  • якщо ви на вулиці, то тримайтеся якмога далі від рекламних щитів, ліній електропередач;
  • уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Очікується жовтий рівень небезпеки, ілюстрація: ДСНС МиколаївщиниОчікується жовтий рівень небезпеки, ілюстрація: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

Останні новини про: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщини сталося 26 пожеж: горіла суха трава, очерет, сміття
Палити траву — це не прибирання: ДСНС Миколаївщини про пожежі на відкритих територіях
«Робота рятувальниці дала мені класний досвід»: Майор ДСНС із Миколаєва Бабій розповіла про участь в «МастерШеф»
Реклама

Читайте також:

новини

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», – Зеленський

Анна Гакман
новини

«Перша велика конструктивна бесіда»: Зеленський прокоментував вчорашню зустріч між Україною та США в Саудівській Аравії

Анна Гакман
новини

У Миколаєві знесли аварійну арку у «Казці», замість неї буде «легкий» металевий паркан

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Пориви постійні», — UNICEF надасть ₴10 млн, щоб оновити водогін для Нового Бугу

Юлія Бойченко
новини

Виконком не дозволив 5 підприємцям розмістити літні майданчики та МАФи у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: ДСНС

«Робота рятувальниці дала мені класний досвід»: Майор ДСНС із Миколаєва Бабій розповіла про участь в «МастерШеф»
Палити траву — це не прибирання: ДСНС Миколаївщини про пожежі на відкритих територіях
Минулої доби на Миколаївщини сталося 26 пожеж: горіла суха трава, очерет, сміття

Миколаївські лікарі вивчають в Німеччині нові технології для виготовленні протезів

На Миколаївщині судитимуть чоловіків, які без дозволу ловили раків та завдали ₴500 тис збитків

1 година тому

Миколаївщина — серед регіонів, де найбільше постраждало дітей від війни

Головне сьогодні