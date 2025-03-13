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На човні до Румунії: прикордонники затримали чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон

Затримані чоловіки, які намагалися нелегально перетнути кордон. Фото: ДержприкордонслужбаЗатримані чоловіки, які намагалися нелегально перетнути кордон. Фото: Держприкордонслужба

Правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють в організації нелегального перетину кордону з Румунією для чотирьох військовозобов’язаних.

За даними Держприкордонслужби, чоловіки знайшли підозрюваного через знайомих. Щоб завоювати їхню довіру, він видавав себе за правоохоронця та запевняв, що має надійні канали для переправлення за кордон морем.

речові докази у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: ДержприкордонслужбаРечові докази у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба
речові докази у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: ДержприкордонслужбаРечові докази у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба
Затримані чоловіки, які намагалися нелегально перетнути кордон. Фото: ДержприкордонслужбаЗатримані чоловіки, які намагалися нелегально перетнути кордон. Фото: Держприкордонслужба

За свої «послуги» затриманий вимагав 3,4 тисяч доларів з кожного. Зазначається, що підозрюваний гарантував за ці кошти не лише безпечний виїзд, а й повний супровід. Зокрема, надання гумового моторного човна із запасом пального, електронні карти, GPS-трекери, детально розроблений маршрут, а також підроблені військово-облікові документи. Однак групу затримали за кількох метрах від берега.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли гроші й інші докази. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Зазначається, що чоловіків, які намагалися нелегально покинути Україну, притягнули до адміністративної відповідальності.

Слідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: ДержприкордонслужбаСлідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба
Слідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: ДержприкордонслужбаСлідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба
Слідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: ДержприкордонслужбаСлідчі дії у справі про нелегальний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба

Раніше повідомлялось, що правоохоронця з Одеської області підозрюють у намаганні створити нелегальний маршрут для  переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.

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