На човні до Румунії: прикордонники затримали чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон
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- Світлана Іванченко
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19:28, 13 березня, 2025
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Правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють в організації нелегального перетину кордону з Румунією для чотирьох військовозобов’язаних.
За даними Держприкордонслужби, чоловіки знайшли підозрюваного через знайомих. Щоб завоювати їхню довіру, він видавав себе за правоохоронця та запевняв, що має надійні канали для переправлення за кордон морем.
За свої «послуги» затриманий вимагав 3,4 тисяч доларів з кожного. Зазначається, що підозрюваний гарантував за ці кошти не лише безпечний виїзд, а й повний супровід. Зокрема, надання гумового моторного човна із запасом пального, електронні карти, GPS-трекери, детально розроблений маршрут, а також підроблені військово-облікові документи. Однак групу затримали за кількох метрах від берега.
Під час обшуків у підозрюваного знайшли гроші й інші докази. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Зазначається, що чоловіків, які намагалися нелегально покинути Україну, притягнули до адміністративної відповідальності.
Раніше повідомлялось, що правоохоронця з Одеської області підозрюють у намаганні створити нелегальний маршрут для переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.
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