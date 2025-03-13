Європейський суд із прав людини назвав Україну винною в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі

ЄСПЛ назвав Україну винною в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. Фото: Getty Images

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) назвав Україну винною в бездіяльності під час зіткнення проросійських і проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинули 48 людей.

Про це йдеться в рішенні суду.

Суд постановив, що Україна «не вжила заходів» задля запобігання насильству в Одесі 2 травня, а також «не припинила насильство після його початку», чим порушила статтю Європейської конвенції з прав людини.

Тому Україну зобов'язали виплати компенсації від 12 тисяч євро до 15 тисяч євро трьом позивачам, які зазнали опіків того дня та родичам загиблих.

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Також суд наголосив, що чимало одеських посадовців, відповідальних за порушення з боку України, невдовзі втекли до Росії, отримали російське громадянство і навіть побудували там карʼєру на тлі російського широкомасштабного військового вторгнення в Україну.

Серед них згадують тодішнього керівника Одеського управління ДСНС Володимира Боделана. Наголосили, що єдиною причиною затримки на 40 хвилин пожежних машин для гасіння Будинку профспілок була вказівка Боделана «не робити нічого без його чіткого наказу». За два роки після подій 2 травня він втік до Росії, при цьому під час його перебування в Одесі проти нього навіть не порушували кримінальну справу.

Крім цього суд наголосив на пасивності одеської поліції, яка не відреагувала належним чином на напад антимайданівців на проукраїнських активістів, з якого і почалися основні сутички в місті.

Однак суд визнав, що ті події значною мірою були викликані російською пропагандою.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички між патріотично налаштованими громадянами, за підтримки ультрас «Металісту» та «Чорноморця», і проросійськими сепаратистами.

Тоді на Олександрівському проспекті група озброєних невідомих з числа «антимайданівців» напала на марш «За єдину Україну», внаслідок чого загинув один чоловік. При цьому «антимайданівці» стріляли з автоматичної зброї під прикриттям міліції. Після сутичок у місті епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було наметове містечко «Антимайдану» і куди втекли сепаратисти. Останні згодом сховалися в Будинку профспілок, де через пляшки із запальною сумішшю спалахнула пожежа. У Будинку профспілок загинули 48 людей, понад 200 отримали поранення.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що немає доказів навмисної організації пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.