Священника з Одеси засудили до 5 років за заклики до ядерних ударів та виправдання агресії РФ

Священника з Одеси засудили до п’яти років. Ілюстративне фото: Getty imagesСвященика з Одеси засудили до п’яти років. Ілюстративне фото: Getty images

В Одесі служителя УПЦ МП визнали винним у публічному схваленні війни та розпалюванні ворожнечі. Раніше він отримав умовний термін, однак апеляція змінила це рішення на 5 років тюрми.

Про це свідчить вирок Одеського апеляційного суду.

Суд повторно розглянув справу священнослужителя Храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини УПЦ МП. За даними слідства, чоловік у приватних бесідах систематично просував кремлівські наративи, перекладав відповідальність за удари Росії на Україну та коментував війну з позицій держави-агресора.

У матеріалах справи зафіксовано десятки записів розмов у його автомобілі. Священник відкрито міркував про можливість застосування Росією ядерної зброї, цитував проросійських політиків і повторював ідеї про «розширення» Росії до кордонів СРСР чи навіть імперії — включно з Польщею та Фінляндією.

Священник наголошував на «близькості Росії». Заявляв, що від Одеси «всього 200 кілометрів — і вже РФ». Він також обговорював відстані до Миколаєва та Херсона, і інтерпретував це, як аргумент неминучої «російської присутності» на півдні України.

Перша інстанція визнала його винним, але призначила умовний термін. Прокуратура оскаржила це рішення, і апеляційний суд став на бік обвинувачення.

Вирок Пересипського райсуду скасували, і священнослужителя засудили до п’яти років тюрми, з конфіскацією майна та трирічної заборони обіймати посади в органах влади чи місцевого самоврядування. Також він має сплатити майже дев'ять тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про затримання в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яких підозрюють у поширенні російської пропаганди.

