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Музично-терапевтичний захід: у Миколаїв завітає актор серіалу «Пес»

Михайло Жонін у Миколаєві влітку. Фото: Cвідок.інфоМихайло Жонін у Миколаєві влітку. Фото: Cвідок.інфо

У четвер, 16 грудня, в Миколаєві відбудеться музично-терапевтичний захід від відокремленого підрозділу Фемілі Хелс Інтернешнл 360 в Україні (FHI360).

Про це повідомляють організатори. 

Програма заходу включатиме:

  • виступ Михайла Жоніна — українського музиканта, співака,актора театру та кіно;
  • живу музику від музичного гурту «Відверті розмови» з елементами релаксаційних, арт-терапевтичних вправ, які допоможуть учасникам зняти накопичений стрес, відновити внутрішній баланс та покращити емоційний стан. 

FHI360 — це міжнародна гуманітарна організація, з головним офісом у США, яка працює близько 40 років у понад 70 країнах світу. Мета нашої роботи полягає у допомозі цивільному населенню, яке постраждало від гуманітарної кризи. 

В Україні команда FHI360 працює з 2022 року у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, у яких зосереджена на допомозі галузям охорони здоров’я, соціального захисту, запобіганню гендерно-зумовленого насильства та наданні психосоціальної підтримки всім верствам населення. 

Захід відбудеться по вулиці Кропивницького 143а о 12:00.

Нагадаємо, у Миколаєві, 25 грудня, відбувся різдвяний концерт «Зимовий джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».

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