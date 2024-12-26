«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 25 грудня, відбувся різдвяний концерт «Зимовий джаз при свічках» на сцені концерт-холу «Юність».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Містяни змогли послухати живе виконання відомих композицій у виконанні «PERFORMANCE BAND». На сцені лунали хіти Френка Сінатри, Елвіса Преслі та Big Bad Voodoo Daddy.

Організатор концерту Володимир Алексєєв наголосив, що проведення таких заходів у місті можливі завдяки українським військовим, які боронять країну на фронті.

«Людям потрібно давати можливість відпочити: поспівати та потанцювати. Тому кожен концерт, неважливо сумний чи веселий, ми нагадуємо собі та нашим глядачам, що хтось віддав своє життя заради того, щоб ми тут веселились. Давайте не забувати завдяки кому, і чому ми тут з вами сидимо сьогодні», — сказав Володимир Алексєєв.

Для глядачів виступали джазові музиканти: Юрій Руль, Олександр Шефер, Владислав Бейзеров, Павло Гетьманцев, Вадим Волощук, Олексій Ковшов, Володимир Алексєєв, а також вокалісти Мері Л та Костянтин Говорун.

Фоторепортаж

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

До Різдва у Миколаєві відбувся джазовий концерт при свічках. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 19 грудня, у Миколаєві відкрили різдвяну виставку робіт місцевих художників. Подія стала першою після відновлення виставкової зали Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, яка постраждала внаслідок обстрілів.