Росія обстріляла понад 40 населених пунктів Херсонщини: поранено семеро людей
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- Марія Хаміцевич
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9:10, 23 січня, 2025
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Внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонської області минулої доби семеро людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами та авіаударами перебували 42 населених пункти Херсонщини. Російські військові атакували 12 приватних будинків, пожежно-рятувальний підрозділ, стільникову вежу та автомобіль.
Нагадаємо, що 22 січня російські війська обстріляли рятувальників у Херсоні та Білозерці. Один із працівників поранений, також пошкоджена інфраструктура та техніка.
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