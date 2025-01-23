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Росія обстріляла понад 40 населених пунктів Херсонщини: поранено семеро людей

Внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонської області минулої доби семеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстрілами та авіаударами перебували 42 населених пункти Херсонщини. Російські військові атакували 12 приватних будинків, пожежно-рятувальний підрозділ, стільникову вежу та автомобіль.

ятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС в Херсонській областіятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС в Херсонській області
ятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС в Херсонській областіятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС в Херсонській області

Нагадаємо, що 22 січня російські війська обстріляли рятувальників у Херсоні та Білозерці. Один із працівників поранений, також пошкоджена інфраструктура та техніка.

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