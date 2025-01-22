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На Херсонщині російські війська двічі атакували рятувальників

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області

Сьогодні, 22 січня, російські війська обстріляли рятувальників у Херсоні та Білозерці. Один із працівників поранений, пошкоджена інфраструктура та техніка.

Як зазначили в ДСНС області, вдень у Херсоні під обстріл потрапили рятувальники, які проводили аварійно-рятувальні роботи в одному з мікрорайонів міста. Один із співробітників  поранений та перебуває в лікарні. Внаслідок обстрілу також загорілася інженерна техніка підрозділу, пожежу оперативно ліквідували.

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області
Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області

У селі Білозерка росіяни обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ. На момент атаки рятувальники перебували в укритті, обійшлося без постраждалих. Однак будівля підрозділу та його дах пошкоджені.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області
Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області
Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС в Херсонській області

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів Херсонщини 21 січня одна людина загинула, ще одинадцять — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

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