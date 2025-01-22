  • середа

    22 січня, 2025

  • 3.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 3.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 11 — поранені

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.uaХерсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 21 січня одна людина загинула, ще одинадцять — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська били по житлових кварталах 35 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, газопровід та автомобілі, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Михайлівка, Незламне, Білозерка, Золота Балка, Гаврилівка, Новорайськ, Шляхове, Садове, Придніпровське, Костирка, Червоний Маяк, Бургунка, Вірівка, Веселе, Велетенське, Ольгівка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Новотягинка, Миколаївка, Монастирське, Львове, Федорівка, Зміївка, Кізомис, Качкарівка та Херсон.

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50.  Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА «Shahed 131/136».

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Останні новини про: Війна в Україні

У ОВА відзвітували, що сили ППО вночі на Миколаївщині знищили 9 безпілотників
Поліція показала наслідки російського обстрілу центра Миколаєва
Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі
Реклама

Читайте також:

новини

«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Аліна Квітко
новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко
новини

У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Даріна Мельничук
новини

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі
Поліція показала наслідки російського обстрілу центра Миколаєва
У ОВА відзвітували, що сили ППО вночі на Миколаївщині знищили 9 безпілотників

У ОВА відзвітували, що сили ППО вночі на Миколаївщині знищили 9 безпілотників

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждали двоє людей

Під час обстрілу Миколаєва постраждав транспорт та інфраструктура «Миколаївелектротранс»

Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі