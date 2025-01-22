Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 11 — поранені

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 21 січня одна людина загинула, ще одинадцять — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська били по житлових кварталах 35 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, газопровід та автомобілі, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Михайлівка, Незламне, Білозерка, Золота Балка, Гаврилівка, Новорайськ, Шляхове, Садове, Придніпровське, Костирка, Червоний Маяк, Бургунка, Вірівка, Веселе, Велетенське, Ольгівка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Новотягинка, Миколаївка, Монастирське, Львове, Федорівка, Зміївка, Кізомис, Качкарівка та Херсон.

Реклама

Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА «Shahed 131/136».

Також у поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.