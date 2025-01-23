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На Дніпропетровщині врятували 135 шахтарів, заблокованих під землею через аварію

На Дніпропетровщині 22 січня через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати.

Зазначається, що порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.

«Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими», — йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України
На Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС УкраїниНа Дніпропетровщині врятували з шахти 135 гірників, фото: ДСНС України

Нагадаємо, що у минулому році в Червоноградському районі Львівської області стався зсув ґрунту на шахті «Відродження». За даними голови ОВА, ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів. Внаслідок обвалу загинуло двоє гірників.

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