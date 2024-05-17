Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Фото з платформи DREAM

В одному з пʼяти корпусів миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки планують реконструювати підвальне приміщення. Там облаштують протирадіаційне укриття для учнів ліцею та жителів міста.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовник робіт — управління капітального будівництва Миколаївської міськради. Реконструкція підвалу та облаштування ПРУ коштуватиме 20,9 мільйонів гривень.

Cкриншот з ProZorro

Згідно з інформацією, опублікованою на платформі «Dream» проект реалізують з метою відновлення у ліцеї очного навчання. Там зазначено, що укриття буде розрахованим на 422 людини, переважно це учні молодших класів.

— Місткість протирадіаційного укриття (ПРУ)– 422 людини, з них -327-х учнів 1-4 класів, 34-х працівників закладу та 61людини міського населення, — йдеться на сайті.

Загалом згідно з проєктом, ПРУ буде побудоване таким чином, щоб створити належні умови для перебування там людей протягом 48 годин. Підрядник має, окрім загально-будівельних робіт, облаштувати в укритті вентиляцію, провести електрику, водопостачання та каналізацію, пожежну сигналізацію та інтернет.

Cкриншот з PoZorro

Роботи мають завершити до 28 лютого наступного року.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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