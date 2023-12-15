Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що держава за можливістю має забезпечити військовим гідну матеріальну компенсацію за їхню роботу, однак впевнений, що гроші не є мотивацією для тих, хто захищає свою країну.

Про це він сказав в інтерв’ю «Ми — Україна», коментуючи зарплати військових, пишуть «НикВести».

— Є випадки, коли хлопці за гроші, які їм платять, собі снарягу купують і ремонтують техніку, і живуть цим. Бо живуть одним днем: якщо виживу — вже все добре. А є такі, що лежать в окопі і кажуть: «Я порахував, що в мене стільки-то в день, стільки-то в годину». Солдат спить, служба йде, — сказав Віталій Кім.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

— Я не вважаю, що гроші мають бути мотивацією для захисту держави. Це має бути компенсатором, якщо в нас є така можливість. Але ніколи військо, яке воювало за гроші, не вигравало військо, яке воює за свою незалежність, — додав він.

Нагадаємо, Міноборони у рамках проєкту про рекрутинг до Збройних Сил України підписало угоду про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з’явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.