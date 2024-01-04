Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали [головнокомандувач ЗСУ Валерій] Залужний, [начальник Генштабу Сергій] Шаптала та міністр [оборони Рустем] Умєров», — зазначив він.

Арахамія зазначив, що буде повідомляти про хід розгляду законопроєкту в комітеті.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.