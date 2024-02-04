Відновлення електроенергії у Кривому Розі. Фото: Укренерго

Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу у суботу, 3 лютого, була однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

Про це повідомляє «Укренерго».

В ніч на 3 лютого відновлювальні роботи перервала атака російських дронів на високовольтні енергетичні об’єкти. Вказується, що це вже третя за тиждень атака на Кривій Ріг і вона одна із найбільш масованих за рік.

«Відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Зараз продовжуються роботи на магістральних та розподільчих мережах, але світло споживачам вже повернули.

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.

Нагадаємо, що для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки, «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.