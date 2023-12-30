Підписання угоди. Фото "Укренерго"

Для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки. «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.

Про це повідомляє «Укренерго».

Кредитні кошти виділяє німецький банк розвитку KfW. Гроші призначені для відновлення підстанції на заході України, що були зруйновані ворожими обстрілами.

«Укренерго» та німецький банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 мільйони євро, а також грантову угоду на 5 мільйонів євро для фінансування проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Інтеграція української ОЕС до Європейської інтегрованої енергосистеми) III». Гарантом надання кредиту виступив Кабінет Міністрів України, який уклав з KfW відповідну гарантійну угоду», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що KfW планує підписати зобов'язання ще на 75 млн євро з Укренерго на початку 2024 року.

Раніше «Укренерго» застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.