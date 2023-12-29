«Укренерго» застерегли від фейкової інформації про відключення електроенергії на святкові дні та зазначили, що обмежень електропостачання не планується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго»

Зазначається, що підстав для відключень немає. Нині в енергосистемі профіцит, чому допомагає традиційно знижене у вихідні дні споживання та плюсова температура.

В «Укренерго» вважають, що фейки розповсюджуються з метою поширення панічних настроїв, на користь РФ.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві та області не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.