У Миколаєві та області не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.
Про це у соцмережах повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
В Миколаївській області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
— Ми не скасовуємо комендантську годину в принципі, і на Новий рік також. Відповідальним за безпеку в новорічну ніч буде в.о. заступника начальника ГУНП Віталій Даніла, тому будьте обережні і не порушуйте закон, — зауважив Віталій Кім.
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.
Як відомо, у новорічні свята охороняти спокій українців будуть 30 тисяч правоохоронців.
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У Миколаєві та області не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.
Про це у соцмережах повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
В Миколаївській області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
— Ми не скасовуємо комендантську годину в принципі, і на Новий рік також. Відповідальним за безпеку в новорічну ніч буде в.о. заступника начальника ГУНП Віталій Даніла, тому будьте обережні і не порушуйте закон, — зауважив Віталій Кім.
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.
Як відомо, у новорічні свята охороняти спокій українців будуть 30 тисяч правоохоронців.