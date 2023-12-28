Охороняти правопорядок у новорічні свята по Україні будуть близько 30 тисяч правоохоронців.
Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв, який у минулому очолював управління патрульної поліції Миколаєва під час пресконференції у Media Center Ukraine.
За його словами, порядок забезпечуватимуть близько 20 тисяч поліцейських, а в цілому близько 30 тисяч правоохоронців, включаючи правоохоронців Національної гвардії, військову службу правопорядку, громадські формування та добровольців.
Крім того, зазначив Максим Ахрамєєв, на автошляхах будуть також посилені наряди правоохоронців, і застеріг водіїв, що не потрібно сідати за кермо напідпитку.
«Ми розуміємо, що більшість громадян будуть виїжджати з міст для відвідування родичів, святкувати за межами міст. Тому ми також передбачаємо певну кількість екіпажів, щоб вони забезпечували безпеку дорожнього руху», — зауважив Максим Ахрамєєв.
Нагадаємо, що жителів прифронтових територій закликають серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і радять за можливості виїхати на час свят.
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Охороняти правопорядок у новорічні свята по Україні будуть близько 30 тисяч правоохоронців.
Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв, який у минулому очолював управління патрульної поліції Миколаєва під час пресконференції у Media Center Ukraine.
За його словами, порядок забезпечуватимуть близько 20 тисяч поліцейських, а в цілому близько 30 тисяч правоохоронців, включаючи правоохоронців Національної гвардії, військову службу правопорядку, громадські формування та добровольців.
Крім того, зазначив Максим Ахрамєєв, на автошляхах будуть також посилені наряди правоохоронців, і застеріг водіїв, що не потрібно сідати за кермо напідпитку.
«Ми розуміємо, що більшість громадян будуть виїжджати з міст для відвідування родичів, святкувати за межами міст. Тому ми також передбачаємо певну кількість екіпажів, щоб вони забезпечували безпеку дорожнього руху», — зауважив Максим Ахрамєєв.
Нагадаємо, що жителів прифронтових територій закликають серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і радять за можливості виїхати на час свят.