Охороняти правопорядок у новорічні свята по Україні будуть близько 30 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв, який у минулому очолював управління патрульної поліції Миколаєва під час пресконференції у Media Center Ukraine.

За його словами, порядок забезпечуватимуть близько 20 тисяч поліцейських, а в цілому близько 30 тисяч правоохоронців, включаючи правоохоронців Національної гвардії, військову службу правопорядку, громадські формування та добровольців.

Максим Ахрамєєв, фото від Media Center Ukraine.

Крім того, зазначив Максим Ахрамєєв, на автошляхах будуть також посилені наряди правоохоронців, і застеріг водіїв, що не потрібно сідати за кермо напідпитку.

«Ми розуміємо, що більшість громадян будуть виїжджати з міст для відвідування родичів, святкувати за межами міст. Тому ми також передбачаємо певну кількість екіпажів, щоб вони забезпечували безпеку дорожнього руху», — зауважив Максим Ахрамєєв.

Нагадаємо, що жителів прифронтових територій закликають серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і радять за можливості виїхати на час свят.