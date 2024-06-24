Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву «НикВести», вересень 2023 року.

ПРАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» уклала договір з НДІ «Теплоелектропроєкт» на розробку проєкту реконструкції ТЕЦ за 13,8 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Закупівля відбулася у березні 2024 року у форматі відкритих торгів з особливостями, що дозволяє замовнику призначити переможцем одного учасника. Очікувана вартість складала 19,8 мільйона гривень, однак деякі участники запропонували виконати роботу за близько 10 мільйонів гривень. Всього участь у тендері взяли чотири компанії:

Київський науково-дослідний інститут «Енергопроект» (АТ КІЕП) з пропозицією у 9,9 мільйона гривень;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТПС ІНЖИНІРИНГ» з пропозицією 9,7 мільйона гривень;

Донецький проєктно-розвідувальний та науково-дослідний інститут «Теплоелектропроєкт», який запропонував найбільшу ціну – 13,8 мільйона гривень;

Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз» з пропозицією 9,8 мільйона гривень.

Учасники оголошених Миколаївською ТЕЦ торгів, скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Миколаївська ТЕЦ відхилила три пропозиції учасників, які пропонували виконати роботу за суму на 10 мільйонів гривень меншу від оголошеної вартості закупівлі, та обрала переможцем НДІ «Теплоелектропроєкт», попри дорожчу на 4 мільйона гривень пропозицію у порівнянні з конкурентами, а також зауваження Антимонопольного комітету.

Своє рішення Миколаївська ТЕЦ аргументувала тим, що донецький інститут надав комплект документів про наявність в нього програмного комплексу для гідравлічного розрахунку теплових мереж. Одночасно в тендерній документації вказано, що ТЕО реконструкції генерації електроенергії розробляється без теплових мереж.

Це рішення в Антимонопольному комітеті України оскаржив один з учасників – київський науково-дослідний інститут «Енергопроект» (АТ КІЕП). АМКУ дійшов висновку, що ТЕЦ припустилася помилки, відхиливши пропозицію киян, та вимагав скасувати рішення про призначення переможцем «Теплоелектропроєкту».

Миколаївська ТЕЦ 14 травня скасувала рішення про перемогу донецького інституту, однак наступного дня знову відхилила пропозицію АТ КІЕП. А через місяць, 16 червня, ТЕЦ все ж уклала угоду із «Теплоелектропроєктом» на суму 11,7 мільйона гривень.

Наразі результати тендеру перевіряє Південний офіс Державної аудиторської служби.

Донецький проєктно-розвідувальний та науково-дослідний інститут «Теплоенергопрожєт» є структурною одиницею ПАО «Донбасенерго». Останнє входить до бізнес-групи донецького бізнесмена Едуарда Бондаренка «СЛАВ груп», свідчать дані аналітичної системи YouControl. Впродовж 2024 року «Теплоелектропроєкт» отримав підрядів на 71,3 мільйонів гривень, усі з яких — конкурентні лоти.

Скриншот з аналітичної системи YouControl

Після зриву опалювального сезону 2023-2024 років, Миколаївська ТЕЦ повідомила про наміри провести реконструкцію основних тепломагістралей та генеруючого обладнання.

Однак оскільки наразі ТЕЦ не має коштів на реконструкцію, тендер на заміну тепломагістралі по вулиці Пограничній на 500 мільйонів проводить комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». А пізніше стало відомо, що збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 не встигнуть через відсутність коштів.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону. Водночас Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління йому, як місто готується до старту опалювального сезону.

А голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що ТЕЦ треба передати у власність міста, щоб модернізувати теплопостачання та знизити тарифи для населення.