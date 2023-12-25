Жителів прифронтових територій закликають серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і радять за можливості виїхати на час свят.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Я хочу звернутися до всіх мешканців прифронтових територій серйозно поставитися до того, що ворог може активізувати свою бойову активність, посилити обстріли. Якщо є така можливість, то потрібно все ж таки виїхати і не зіпсувати собі свята та зберегти своє життя», — наголосила Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що якщо у жителів немає можливості виїхати, то їм у жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наталія Гуменюк зазначила, що відсутність застосування ракетоносіїв довготривалий час може бути компенсована ворогом у святкові дні для того, щоб провести ракетні атаки.

«Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати цю небезпеку необхідно», — додала вона.

Нагадаємо, що російські військові щодня обстрілюють території Миколаївської області. Так, 24 грудня, російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.