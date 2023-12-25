Вчора зранку, 24 грудня, російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Також зазначається, що о 13:10, 13:41 та 15:01 ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. Також зафіксовано артилерійські удари по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».
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Вчора зранку, 24 грудня, російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Також зазначається, що о 13:10, 13:41 та 15:01 ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. Також зафіксовано артилерійські удари по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».