Вчора зранку, 24 грудня, російські війська обстріляли Очаків. В результаті пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Також зазначається, що о 13:10, 13:41 та 15:01 ворог обстріляв акваторію Очаківської громади. Також зафіксовано артилерійські удари по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».

Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».