Ілюстраційне фото, архів «НикВести»

В управлінні архітектури Миколаївської ОВА пояснили, що скандальна фірма «Антарес-Буд» отримує перемогу на тендерах через відсутність достатньої кількості робітників у інших підрядників.

Про це сказала виконувачка обов'язків директора департаменту архітектури Світлана Григор'єва на депутатській комісії з питань медицини, у середу, 19 червня, пишуть «НикВести».

Питання про часті перемоги фірми «Антарес-Буд» у тендерах на будівельні роботи підняла депутатка Світлана Федорова. Вона висловила стурбованість тим, що умови тендерів можуть бути прописані під фірму, яка є фігурантом карних справ, та наголосила на необхідності перевірки правильності прорахунків проектів будівництва укриттів в обласній лікарні та обласній дитячій лікарні.

За інформацією «Центр журналістських розслідувань» ТОВ «Антарес-БУД» без конкурсу отримало підряди на будівництво двох укриттів у лікарнях Миколаєва за 145 мільйонів гривень. Зокрема, департамент архітектури Миколаївської ОВА встановив обмеження для потенційних учасників, що могли б суттєво знизити вартість тендерів. В разі зниження на понад 10% від очікуваної, ціна договору повинна бути твердою, тобто незалежною від інфляції, рівня цін та зарплат.

— У ЗМІ, зокрема у Центра журналістських розслідувань була інформація, що ціни в проекті будівництв укриттів дуже сильно завищені, і тому я питаю, то, на мій погляд треба перевірити чи правильно були прораховані проекти. Крім того, чому в нас завжди виграє фірма «Антарес-Буд»? Чому всі моменти прописуються під них? Чому на Прозоро напряму укладаються договори? У нас крім «Антарес-Буд» нічого немає? В чому справа? Доречі ця фірма є фігурантом карних справ, — спитала вона.

У відповідь Світлана Григорʼєва пояснила, що тендерні умови не прописуються під конкретну фірму. За її словами, причина частих перемог «Антарес-Буд» у тендерах полягає в тому, що у інших підрядників немає достатньої кількості робітників, здатних виконувати необхідні роботи.

Вона також зазначила, що не слідкує за карними справами фірми, проте є уповноважена особа, яка цим займається.

— Я не слідкую за їхніми карними справами, але є уповноважена особа, яка займається цим, але на конкурс, крім «Антарес-Буд», нікого не було. Тендери ні під кого не прописуються, мабуть, це через те, що у інших підрядників немає людей, які б могли виконувати роботи, зараз така ситуація. Ми будемо відстежувати ціну, — відповіла вона.

Світлана Федорова наголосила на необхідності проведення перевірок до призначення фірми «Антарес-Буд» головним виконавцем робіт, оскільки є негативний досвід співпраці з фірмою, зокрема, при будівництві травмпункту в ЛШМД.

— Це треба робити до того, як ви призначаєте «Антарес-Буд» буд головним виконуємо роботи. Досить дивно виглядає протаскування Антарес-Буд на всі майданчики. Ми бачили як вони робили травмпункт в ЛШМД, — сказала вона.

Що відомо про «Антарес-Буд»?

Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-Буд» працює вже понад 20 років і протягом цього часу неодноразово ставало фігурантом скандалів, пов’язаних з ремонтами об’єктів, підряди на які отримувала фірма. Наразі власниками «Антарес-Буд» є Юлія Філіппова та Володимир Цукарев.

Наприклад, нещодавно господарський суд Одеської області задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та підтвердив факти порушень законодавства під час проведення торгів на ремонт ФОКу на Намиві, а також безпідставність обрання переможця, яким тоді стало «Антарес-Буд». У прокуратурі заявили, що таким чином вдалося запобігти незаконним витратам понад 160 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Також підприємство ремонтувало покрівлю в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило. Попри це «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Водночас підприємству у 216 році віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (в який влітку 2022 року влучила російська ракета і який через рік відбудували, — прим.). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію: вартість робіт щороку зростала. Травмпункт вдалося відкрити лише у грудні 2019 року.

Крім того, «Антарес-буд» ремонтувала корабель та два фонтани у дитячому містечку «Казка».

Проте, станом на 23 травня на фасадній частині відремонтованого корабля з'явилися тріщини, на ньому також почали відпадати літери з написів «Буян» та «Миколаїв». А в двох реконструйованих фонтанах почала відпадати плитка. Ремонт цих об'єктів тривав майже чотири роки, а роботи коштували понад 7 мільйонів гривень. Наразі підрядник вже розпочав ремонт корабля та двох фонтанів.