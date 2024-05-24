Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Підрядна компанія «Антарес-Буд» обіцяє наступного тижня розпочати роботи з усунення недоліків реконструкції корабля та двох фонтанів у дитячому містечку «Казка», які виникли вже після ремонту цих об'єктів.

Про це у коментарі «НикВести» повідомила директорка дитячого містечка Наталія Демчишина.

Як відомо, станом на 23 травня на фасадній частині відремонтованого корабля з'явилися тріщини, на ньому також почали відпадати літери з написів «Буян» та «Миколаїв». А в двох реконструйованих фонтанах почала відпадати плитка. Ремонт цих об'єктів тривав майже чотири роки, а роботи коштували понад 7 мільйонів гривень.

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести» Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести» Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Перевірку стану цих об'єктів провели ще до повномасштабного вторгнення, каже Наталія Демчишина. Після цього компанія «Антарес-Буд», додала вона, пообіцяла усунути недоліки за власний кошт, однак через нестачу спеціалістів ці роботи відклали.

— Вже проведено перевірку стану цих об'єктів, ще напередодні військових дій. Ми зверталися вже до підрядника, але у зв'язку з тим, що почалися військові дії, містечко було зачинено. Ви знаєте, що дехто пішов воювати — були відсутні кваліфіковані спеціалісти, і після відкриття містечка також, — сказала Наталія Демчишина.

Наразі підрядник обіцяє розпочати ремонт корабля та двох фонтанів вже наступного тижня, додала директорка містечка.

— Але вже перед початком цього сезону ми знову зв'язалися з підрядником і на сьогоднішній день вони в рамках гарантійного ремонту за власний кошт усунуть ці проблеми. Найкоротші терміни буквально, — сказала вона.

Що відомо про «Антарес-Буд»?

Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-Буд» працює вже понад 20 років і протягом цього часу неодноразово ставало фігурантом скандалів, пов’язаних з ремонтами об’єктів, підряди на які отримувала фірма. Наразі власниками «Антарес-Буд» є Юлія Філіппова та Володимир Цукарев.

Наприклад, нещодавно господарський суд Одеської області задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та підтвердив факти порушень законодавства під час проведення торгів на ремонт ФОКу на Намиві, а також безпідставність обрання переможця, яким тоді стало «Антарес-Буд». У прокуратурі заявили, що таким чином вдалося запобігти незаконним витратам понад 160 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Також підприємство ремонтувало покрівлю в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило. Попри це «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Водночас підприємству у 216 році віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (в який влітку 2022 року влучила російська ракета і який через рік відбудували, — прим.). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію: вартість робіт щороку зростала. Травмпункт вдалося відкрити лише у грудні 2019 року.

Кафе, два фонтани та корабель. Що ремонтувала «Антарес-Буд» у «Казці»?

Реконструкцію в дитячому містечку «Казка» з 2016 року проводила компанія «Антарес-Буд». З листопада 2016 року компанія розпочала реконструкцію дитячого кафе за 5,8 мільйонів гривень. Водночас у серпні 2017 року «Антарес-Буд» виграла два тендери з реконструкції корабля та каскадного басейну у містечку «Казка» загальною вартістю понад 3,6 мільйонів гривень.

З того часу вартість реконструкції об'єктів дитячого містечка постійно зростала, а строки завершення робіт — переносились. Через рік після старту робіт мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав, що проблема довгобудів у місті існує через недбале ставлення будівельників до строків завершення робіт.

Через два роки, у вересні 2019 року, все ж відбулося відкриття реконструйованого каскадного фонтану у «Казці». А після цього стало відомо, що для завершення ремонту корабля та фонтану навколо нього з бюджету міста потрібно виділити ще близько 2,7 мільйони гривень. Тоді депутат міської ради Сергій Кантор зажадав від посадовців мерії відзвітувати про необхідність виділення цих грошей.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич показав підсумковий ескіз фонтану довкола корабля у дитячому містечку «Казка».

Ремонт корабля та фонтану завершити через майже чотири роки від старту робіт — у січні 2021 року.

З 21 серпня 2021 року для відвідувачів відкрили лише 2/3 території дитячого містечка «Казка», повністю об'єкт планували відкрити у травні 2022 року.