На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C
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- Анна Гакман
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3:10, 14 березня, 2025
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Сьогодні, 14 березня, на Миколаївщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься до +22°C.
Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, вітер буде південно-західний, 9–14 м/с. Уночі температура становитиме від +5 до +10°C, а вдень — від +17 до +22°C.
У Миколаєві вночі очікується від +6 до +8°C, а вдень повітря прогріється до від +20 до +22°C.
Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
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