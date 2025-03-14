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На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна КвіткоМиколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

Сьогодні, 14 березня, на Миколаївщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься до +22°C.

Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вітер буде південно-західний, 9–14 м/с. Уночі температура становитиме від +5 до +10°C, а вдень — від +17 до +22°C.

У Миколаєві вночі очікується від +6 до +8°C, а вдень повітря прогріється до від +20 до +22°C.

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

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