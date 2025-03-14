У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 14 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Громадянська (з 09:00 до 16:00);

вул. Прибузька;

вул. Енергетиків;

пр. Богоявленський;

вул. Енергетиків.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 4 Прибузький;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

пров. Колективний;

пр. Богоявленський;

вул. Прибузька;

пров. Зимовий;

пров. Колективний;

вул. Повстанська;

вул. Новаторів;

вул. Танкістів;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Вільна;

пров. 1 Шосейний;

пров. 2 Шосейний;

пров. З Шосейний;

пров. 3 Прибузький;

пров. Шосейний;

пров. 4 Братський;

вул. Прибузька;

вул. Григорія Сковороди;

пров. 4 Прибузький;

вул. Молодіжна;

вул. Шефська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Відродження;

вул. Калинова;

вул. Горіхова;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Грушевського;

вул. Олексія Губського;

вул. Болгарська;

пров. Грецький;

вул. Грецька;

вул. Польська.

пров. Давидова;

пров. Зарічний;

пров. Корпусний;

пров. Отрадний;

пров. Стапельний;

вул. О. Єгорова;

вул. Рибальська;

вул. Олександра Батенка;

вул. Привільна;

пров. Червоний;

пров. Привільний;

вул. Кам'яна;

пров. Рибальський;

пров. Кам'яний;

вул. Прохолодна;

пров. Ожиновий;

пров. Прохолодний;

СТ Активіст;

пров. Прибрежний;

вул. Безіменна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.