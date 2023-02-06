В Николаевском районе в понедельник, 6 февраля, проводятся плановые работы на электросети.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

— Заявка до 17 часов. Если будет возможность, то заживят потребителей раньше, – говорится в сообщении.

Ремонтные работы касаются жителей Варваровки, Большой и Малой Коренихи, Кирияковки, Петрово-Солонихи, Каменной Балки, Радсада, Старой и Новой Богдановки, а также поселка Весеннего.

Напомним, что к 8:00 почасовые отключения в Николаеве и области утром не применяются.