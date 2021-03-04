Облгосадминистрация рассчитывает получить субвенцию от Министерства молодежи и спорта на реконструкцию двух бассейнов в Николаеве — в спорткомплексе «Зоря» и в физкультурно-оздоровительном комплексе на Намыве.

Об этом заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин сказал во время онлайн-брифинга 3 марта, передают НикВести.

— Ведется работа с Министерством спорта по поводу строительства бассейнов. У нас сейчас есть два проекта, которые мы пытаемся реализовать, и надеемся на поддержку. Это реконструкция плавательного бассейна «Зоря» и второй бассейн, который будет реконструирован и расширен, это бассейн на Намыве по улице Лазурной в здании ФОКа. Первую очередь реконструкции в этом году мы заканчиваем, и она была в прошлом году в «Большой стройке». Скоро мы откроем первую очередь, и планируем зайти в реконструкцию второй очереди, где ФОК получит современный плавательный бассейн на 25 метров, — сказал Игорь Кузьмин.

Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.

В январе 2021 года Александр Сенкевич сообщил, что юассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве откроют не раньше осени 2021 года.