Бассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве откроют не раньше осени 2021 года.

Об этом рассказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

— Я думаю, что его можно будет открыть где-то не раньше, чем осенью. Сейчас мы выделили деньги на проектирование. Пройдет проектирование и будет понятно, что там нужно делать, и сколько для этого нужно денег. Хотим сначала минимально запустить бассейн, а потом заниматься другими вопросами — ремонтом крыши и прочим, когда бассейн будет функционировать, — рассказал он.

Отметим, что весной прошлого года Александр Сенкевич заявлял, что бассейн запустят до конца 2020-го.

Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.