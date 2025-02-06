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Директорка «Казки» у Миколаєві звільнилась з посади

Наталя Демчишина була директоркою містечка «Казка» з 2017 року. Фото: Свідок.ІнфоНаталя Демчишина була директоркою містечка «Казка» з 2017 року. Фото: Свідок.Інфо

У Миколаєві директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.

Про це вона розповіла у коментарі кореспондентці «МикВісті».

За її словами, 3 лютого 2025 року вона звільнилась за згодою сторін.

— Я більше не є директором дитячого містечка. Я прийняла таке рішення, але коментувати його я не буду. Нехай це залишиться. У мене були причини, які спонукали мене до такого рішення, — розповіла Наталя Демчишина

Наразі тимчасово виконуючим обовʼязки директора призначений її заступник Ігор Пронін, підтвердив у коментарі «МикВісті» керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров.

— Вона написала заяву за згодою сторін. Це подія для міста? Я її не звільняв, тим паче у мене немає повноважень на це. Обовʼязки виконуватиме її заступник до проведення конкурсу на посаду. А конкурс проведемо, коли знімуть воєнний стан за законом, — сказав Юрій Любаров.

Зазначимо, що Наталя Демчишина була призначена на посаду директора закладу у липні 2017 року за результатами конкурсу, проведеного управлінням культури Миколаївської міської ради. 

Нагадаємо, що лише нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку. Лише на ранок 5 лютого працівники «Казки» перекрили вхід стрічкою.

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