Ракетна атака по Миколаєву, архівне фото: «НикВести»

Увечері 27 червня російська армія нанесла ракетний удар поза межами Миколаєва.

Вибух місцеві почули о 21:43, повідомляють «НикВести».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пізніше повідомив в своєму телеграм-каналі, що прильот стався у лісосмузі за містом та прийшовся ймовірно по саперам.

«Можливо по розмінувальникам. Ні розуму ні фантазії у русні», — написав голова ОВА.

Вибух підтвердив і мер Миколаєва.

До цього, Повітряні сили попереджали про можливість застосування ворогом балістики.

Заначимо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.

До цього в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.