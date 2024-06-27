На Миколаївщині 27 червня працювала ППО, фото з відкритих джерел

У ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.

Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Крім того, минулої доби 26 червня під обстрілом росіян тричі перебувала територія Миколаївського району.

Зокрема о 18:45 та 19:23 під артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада, а о 21:53 — акваторія Очаківської громади.

За даними військової адміністрації, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.