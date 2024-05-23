Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Станом на 23 травня два відремонтовані фонтани у миколаївському дитячому містечку «Казка» вкрились тріщинами, а їх плитка – почала відпадати.

Йдеться про каскадний фонтан біля зеленої зони відпочинку та фонтан навколо корабля, передає кореспондент «НикВести».

Ремонт каскадного фонтану тривав понад два роки – його відкрили у вересні 2019 року, а фонтан навколо корабля тривав понад чотири роки – його відкрили у травні 2022 року. Станом на зараз там почала відпадати плитка, якою поністью оздоблено фонтани: їх внутрішні та зовнішні частини. Водночас на фасадній частині корабля з'явилися тріщини, на ньому також почали відпадати літери з написів «Буян» та «Миколаїв».

Загалом з бюджету Миколаєва на ремонт витратили понад 7 мільйонів гривень: 1,4 мільйона гривень – каскадного фонтану та 6,2 мільйона гривень – фонтану навколо корабля. А ремонт фонтанів у «Казці» отримала компанія «Антарес-Буд», яка давно відома в Миколаєві як один із найбільших одержувачів бюджетних підрядів.

Що відомо про «Антарес-Буд»?

Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-Буд» працює вже понад 20 років і протягом цього часу неодноразово ставало фігурантом скандалів, пов’язаних з ремонтами об’єктів, підряди на які отримувала фірма. Наразі власниками «Антарес-Буд» є Юлія Філіппова та Володимир Цукарев.

Наприклад, нещодавно господарський суд Одеської області задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та підтвердив факти порушень законодавства під час проведення торгів на ремонт ФОКу на Намиві, а також безпідставність обрання переможця, яким тоді стало «Антарес-Буд». У прокуратурі заявили, що таким чином вдалося запобігти незаконним витратам понад 160 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Також підприємство ремонтувало покрівлю в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило. Попри це «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Водночас підприємству у 216 році віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (в який влітку 2022 року влучила російська ракета і який через рік відбудували, – прим.). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію: вартість робіт щороку зростала. Травмпункт вдалося відкрити лише у грудні 2019 року.

Кафе, два фонтани та корабль. Що ремонтувала «Антарес-Буд» у «Казці»?

Реконструкцію в дитячому містечку «Казка» з 2016 року проводила компанія «Антарес-Буд». З листопада 2016 року компанія розпочала реконструкцію дитячого кафе за 5,8 мільйона гривень. Водночас у серпні 2017 року «Антарес-Буд» виграла два тендери з реконструкції корабля та каскадного басейну у містечку «Казка» загальною вартістю понад 3,6 мільйона гривень.

З того часу вартість реконструкції об'єктів дитячого містечка постійно зростала, а строки завершення робіт – переносились. Через рік після старту робіт мер Миколаєва Олександр Сенкевич сказав, що проблема довгобудів у місті існує через недбале ставлення будівельників до строків завершення робіт.

Через два роки, у вересні 2019 року, все ж відбулося відкриття реконструйованого каскадного фонтану у «Казці». А після цього стало відомо, шо для завершення ремонту корабля та фонтану навколо нього з бюджету міста потрібно виділити ще близько 2,7 мільйона гривень. Тоді депутат міської ради Сергій Кантор зажадав від посадовців мерії відзвітувати про необхідність виділення цих грошей.

Після цього міський голова Олександр Сенкевич показав підсумковий ескіз фонтану довкола корабля у дитячому містечку «Казка».

Ремонт корабля та фонтану завершити через майже чотири роки від старту робіт – у січні 2021 року.

З 21 серпня 2021 року для відвідувачів відкрили лише 2/3 території дитячого містечка «Казка», повністю об'єкт планували відкрити у травні 2022 року.

Фоторепортаж

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фонтани у дитячому містечку «Казка» вкрилися тріщинами, 23 травня 2024 рік, фото «НикВести»

Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»