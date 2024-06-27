Ленінський районний суд Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

Юридичний департамент Миколаївської міськради підготує проект рішення, що стосується перейменування Ленінського районного суду в Миколаєві. Його винесуть на наступну сесію.

Про це йшлося під час засідання сесії Миколаївської міськради 27 червня, пишуть «НикВести».

З такою пропозицією до колег звернувся депутат від партії «Пропозиція» Максим Коваленко.

— Щодо Ленінського районного суду, ми живемо в Україні і такі поняття мають відходити в минуле. В Україні проект закону про реорганізацію та ліквідацію суду вносить до закону лише Президент. Прошу Олександра Федоровича (Сєнкевича, — прим.) надати протокольне доручення юридичному департаменту підготувати проект рішення щодо звернення депутата Миколаївської міської ради до Президента з наступними пунктами: 1)Просимо ініціювати проведення консультацій Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви. 2)На основі консультацій внести до Верховної Ради України законопроєкт про перейменування судів, назви яких повʼязані з радянською та російською ідеологією, — сказав Максим Коваленко.

Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що це питання неодноразово підіймалося депутатами міськради, однак не доходило до прийняття конкретних рішень.

— Надаю протокольне доручення юридичному департаменту підготувати даний проект рішення на наступну сесію, пройти комісії та винести його на голосування, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що у 2016 році назва Ленінського району міста Миколаєва була перейменована на «Інгульський» в рамках закону про «декомунізацію» в Україні. Однак пізніше установі повернули колишню назву.

У березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради згідно з відповідним проєктом рішення мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

Крім того, у Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання.

Після чого пачальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.

Деколонізація на Миколаївщині

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав зміни в назвах ще 4 населених пунктів Миколаївської області, які не відповідають стандартам державної мови.