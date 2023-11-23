В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці. Мешканці громади можуть надати свої пропозиції щодо нових назв.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, пишуть «НикВести».

— Наше завдання — максимально врахувати думку мешканців громади та разом з усіма долучитись до процесу перейменування наших вулиць, допоки є час і нагода. В інакшому випадку, вже наступного року Миколаївська ОВА назавжди поставить крапку в цьому питанні, і наші можливості щодо внесення пропозицій будуть обмежені, — зазначив він.

Громадське обговорення проводитиметься у два етапи:

І етап — збір пропозицій для загального переліку назв, який буде використано у другому етапі для присвоєння нових назв вулиць. Збір пропозицій триватиме 15 календарних днів — з 22 листопада до 6 грудня 2023 року включно;

ІІ етап — голосування за присвоєння нових назв вулиць, враховуючи подані пропозиції у першому етапі. Голосування триватиме 15 календарних днів — з 8 грудня по 22 грудня 2023 року.

У місті Снігурівка пропонується перейменувати 27 топонімів:

вулиця 30 років Перемоги

провулок 30 років Перемоги

вулиця 1-го Травня

провулок 1-го Травня

вулиця 412 Дивізії

вулиця 8-го Березня

вулиця 9 Січня

вулиця Белінського

вулиця Декабристів

вулиця Гагаріна

провулок Гагаріна

провулок Горького

вулиця Жуковського

вулиця імені генерала Плієва І.О.

вулиця Ломоносова

вулиця Мічуріна

вулиця Маресьєва

вулиця Маяковського

вулиця Некрасова

вулиця О. Кошевого

вулиця Потьомкіна

вулиця Расветівська

вулиця Суворова

провулок Суворова

вулиця Чайковського

провулок Черняховського

провулок Чкалова

Вулиці у селі Афанасіївка, що підлягають перейменуванню:

вулиця Веденка

вулиця В. Хоменка та Ш. Кобера

вулиця Гагаріна

вулиця Маяковського

Село Юр’ївка:

вулиця Гагаріна

Село Любимівка:

вулиця 8-го Березня

Село Івано-Кепине:

вулиця Першотравнева

Село Павло-Мар’янівка:

вулиця Гагаріна

вулиця Макаренка

Село Новопавлівське:

вулиця Гагаріна

Село Павлівка:

вулиця Гагаріна

Село Трудолюбівка:

вулиця Плеханова

вулиця Суворова

Село Тамарине:

вулиця 8-го Березня

вулиця Першотравнева

Надати свої пропозиції можна, заповнивши цю форму. Пропозиції також приймаються у письмовій на електронну адресу: rada-sng@ukr.net (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає). Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються організатором громадського обговорення.

В громаді нагадали, що зміна назви вулиці не зобов’язує змінювати реєстрацію адреси проживання, переоформлювати документи на право власності, переоформлювати призначені субсидії та не загрожує для громадян фінансовими витратами.

Зміна назви вулиці не є зміною місця проживання. Тому всі необхідні зміни в документи можуть бути внесені тоді, коли це буде зручно їх власникові. Наприклад, коли людина захоче змінити місце проживання — переїхати на іншу вулицю або в інше село чи місто.

Документи на право власності на квартири, будинки, земельні ділянки, будь-яке інше майно, у яких вказані старі назви, залишаються дійсними. Зміни до них треба буде вносити, тільки якщо власник захоче продати, подарувати або передати у спадок свою квартиру, будинок чи інше майно. У такому випадку в документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва.

Нагадаємо, у Первомайську комісія з найменування та перейменування об’єктів топоніміки запропонувала два нових варіанти назви для міста. Містян просять обрати між Богославськом та Орликом.

В Очакові планують перейменувати 14 вулиць, парк та сквер.

Загалом, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.