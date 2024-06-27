Ремонт доріг на Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»

Адмінастрація Центрального району Миколаївської міської ради до листопада хоче відремонтувати три дороги у центрі міста. На це планують витратити 5,5 мільйона гривень.

Відповідні тендери опубліковані у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

У кожному з поточних ремонтів підрядник повинен розібирати старе асфальтобетонне покриття вручну та за допомогою техніки, відремонтувати щебеневі основи дороги та улаштувати вирівнювальний шар з асфальтобетонною сумішшю.

Зокрема йдеться про ремонт по вулиці Рекордній від вулиці Туристів до вулиці Врожайної. Підрядник повинен буде за 532 тисячі гривень відремонтувати 310 квадратних метрів дороги та перевезти залишки сміття на 15 кілометрів.

За 1 мільйон 624 тисячі гривень планують виконати поточний ремонт дороги по вулиці Клубній від провулку Клубного до вулиці Березанської. Обсіг робіт складає маже 960 метрів квадратних. У вартість робіт також входить встановлення чавуних люків.

Ще Адмінастрація Центрального району планує витартити 3 мільйона 402 тисячі гривень на ремонт дороги по вулиці Христо Ботєва від вулиці Софіївської до провулку Мирного. Згідно тернедній документації, підрядник має відремонтувтаи понад 2 тисячі квадратних метрів дороги.

Замовник очікує на виконанний ремонт дороги до 15 листопада поточного року.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.