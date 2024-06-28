Ілюстративне фото, взято з відкритих джерел

Впродовж минулої доби російські військові вдарили по Миколаївщині балістичною ракетою, а також тричі обстріляли Галицинівську та Очаківську громади області.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку 27 червня у небі над Миколаївським районом збили російську ракету. Внаслідок падіння уламків поранення отримав водій вантажівки, пошкоджено його автомобіль. Водночас через це сталася аварія, в якій постраждав інший водій.

Близько 21:44 27 червня ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту району. Внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Поранень зазнали двоє людей, їх госпіталізували. Наразі стан постраждалих стабільний. Про запуск балістичної ракети у бік Миколаєва тоді повідомляв телеграм-каналі Миколаєва «Николаевский Ванёк».

Сьогодні вночі, 28 червня, о 03:25 росіяни обстріляли з РСЗВ Галицинівську громаду. Виникла пожежа на території за межами населеного пункту, її оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Водночас о 05:20 та 05:37 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона знищила шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області. А до цього в ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.