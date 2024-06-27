Військово-обліковий документ. Фото: Мінцифри

З 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

Про це в коментарі «НикВести» повідомив директор Миколаївського ЦНАПу Владислав Бєлан

Він розповів, що раніше після оновлення даних у Центрі адміністративних послуг військовозобов'язаним видавали витяг, який підтверджував проходження процедури, однак з 25 квітня витяг замінили на військово-обліковий документ. За словами Владислава Бєлана, такий документ є аналогом військового квитка.

— Тобто були внесені певні зміни, до цього ми у ЦНАПі оновлювали дані й видавали за результатами оновлення даних витяг з реєстру військовозобов’язаних, де стояла печатка і підпис адміністратора, який зробив це оновлення. З понеділка відбулися зміни, тепер за результатами оновлення даних вони мають змогу отримати військово-обліковий документ, який є аналогом військового квитка, — сказав директор миколаївського ЦНАПу.

Директор Миколаївського ЦНАПу Владислав Бєлан. Фото: Свідок.info

За даними Міністерства цифрової трансформації, особи, які раніше отримали витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможуть повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий документ з QR-кодом.

Владислав Бєлан наголосив, що такий самий документ можна отримати в електронному вигляді, оновивши дані через додаток Резерв+.

— Можу сказати на власному досвіді, що він точно такий самий, як формує мобільний додаток Резерв+, — сказав директор ЦНАПу.

На питання, у якому випадку військовозобов'язаний може скористатися військово-обліковим документом від ЦНАПу Владислав Бєлан не зміг надати відповідь.

— Це питання не до мене. Людина звертається до нас для оновлення даних і за результатами оновлення ми видаємо йому тепер військово-обліковий документ, у якому міститься певна інформація з якихось реєстрів, можливо реєстру «Оберіг», — сказав він.

За даними Мінцифри, процедура оформлення військово-облікового документа у ЦНАПі займає не більше 15 хвилин. Документ буде дійсним упродовж одного року з моменту формування. За QR-кодом можна буде перевірити його дійсність.

Військово-обліковий документ включає наступні відомості про особу:

персональні дані;

окремий номер запису в реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості військово лікарської комісії;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік

В Мінцифри наголосили, що військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину.

Як відомо, військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня — протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.

Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку «Резерв+».

Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.

Як відомо, народні депутати подали законопроєкт щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних з 60 до 150 днів. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела. Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Однак пізніше від Міноборони надійшов новий лист у якому йшлося про те, що міністерство не підтримало збільшення до 150 днів терміну для оновлення даних військовозобовʼязаними, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.