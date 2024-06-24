Ворог атакував дві громади Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 23 червня, о 15:08 ворогом здійснено артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади.

Також учора, 23 червня, о 19:34 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».