Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 23 червня, о 15:08 ворогом здійснено артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади.
Також учора, 23 червня, о 19:34 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 23 червня, о 15:08 ворогом здійснено артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади.
Також учора, 23 червня, о 19:34 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».