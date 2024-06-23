Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика у мікрорайоні Тернівка по вулиці 28 Армії, 4.

Про це написала жителька мікрорайону Карина Олейник у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Вона зазначила, що дитячий майданчик знаходиться у неналежному стані. Зокрема, на опублікованих фото видно, що на всіх елементах дитячого майданчика полущилася фарба, а дерев'яні сидіння на гойдалках місцями зламані.

«В жахливому стані дитячий майданчик. Пісочниця взагалі вже без піску. Будь ласка, приведіть до ладу, потрібно вже оновити», – написала жителька.

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик у мікрорайоні Тернівка, фото: Карина Олейник

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик у мікрорайоні Тернівка, фото: Карина Олейник

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик у мікрорайоні Тернівка, фото: Карина Олейник

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик у мікрорайоні Тернівка, фото: Карина Олейник

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик у мікрорайоні Тернівка, фото: Карина Олейник

До того ж, нещодавно миколаївці поскаржились на неналежний стан ще одного дитячого майданчика по вулиці Курортна 3А.

«Просимо вас відновити корзини для сміття та наш дитячий майданчик. Там завжди грається багато дітей з усіх будинків навкруги, будь ласка, допоможіть навести лад, та облаштувати дитячу зону для ігор діткам», – звернулась місцева жителька Тетяна Ткаченко.

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик, фото: Тетяна Ткаченко

Миколаївці просять відремонтувати дитмайданчик, фото: Тетяна Ткаченко

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.