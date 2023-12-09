Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.

Для бізнесу штрафи ще суттєвіші — від 51 000 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 170 000 або 340 000 гривень.

Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу.

За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 порушників комендантської години.

Раніше повідомлялося, що народні депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час воєнного стану. Наразі законодавство не передбачає покарання.