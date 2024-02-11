У Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку.

За даними ДСНС Миколаївської області, зранку 11 лютого на вулиці Колодязній у квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового будинку сталась пожежа на кухні.

Зазначається, що займання загасили на незначній площі та із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою. Їх оглянули лікарі «швидкої».

Також, на вулиці Батарейній у мікрорайоні Мала Корениха Миколаєва горіла деревʼяна прибудова до будинку та господарча будівля. Пожежу загасили площею 40 квадратних метрів.

Ще одна пожежа сталася в Очакові на вулиці Кінбурнській — зайнялося сміття. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 100 квадратних метрів. Причина займання — необережне поводження з вогнем.

Пожежа сміття в Очакові. Фото: ДСНС Пожежа сміття в Очакові. Фото: ДСНС Пожежа сміття в Очакові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 9 лютого на Миколаївщині вогнеборці ліквідували чотири пожежі, дві з яких стались через ворожий обстріл. Під час пожежі житлового будинку у Миколаєві загинула жінка.