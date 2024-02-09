Пожежа у Миколаївській області, архівне фото ГУ ДСНС України в Миколаївській області

На Миколаївщині протягом доби вогнеборці ліквідували чотири пожежі, дві з яких стались через ворожий обстріл.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що у Баштанському районі через ворожі обстріли виникла пожежа на складському приміщенні, де було пошкоджено три вантажних автомобілі та автобус. Вогнеборці 22-ї та 24-ї ДПРЧ та місцева пожежна охорона «Олександрівка» оперативно загасили пожежу.

Займання підсобного приміщення у житловому будинку у селі Василівка Березанської територіальної громади Миколаївського району приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ на площі 30 квадратних метрів.

Також пожежу приватного житлового будинку по вулиці Генерала Шепетова у Миколаєві загасили вогнеборці 5-ї ДПРЧ. Тут загинула жінка 1942 року народження.

Причини цих двох пожеж встановлюються.

Загалом до гасіння всіх пожеж залучалось 20 вогнеборців та п’ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, вогнеборці ліквідували три пожежі у житловому секторі Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що 6 лютого у Миколаєві та області сталися чотири пожежі, на одній з них вогнеборці врятували 65-річного чоловіка.