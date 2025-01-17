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На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик

Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині через пожежу загинув 10-річний хлопчик. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень, 17 січня, у селі Березанка Миколаївської області загорілась квартира чотириповерхового будинку. Внаслідок пожежі загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що в одній із задимлених кімнат рятувальники виявили тіло загиблого 10-річного хлопчика. У квартирі вигорів матрац, площа пожежі склала 2 квадратних метри.

Наразі причина пожежі встановлюється. Обставини з’ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.

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