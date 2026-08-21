 На Миколаївщині за добу виникли 24 пожежі, горіли ліси

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Головна Новини Інциденти 11:11, 21 серпня, 2026

На Миколаївщині за добу виникли 24 пожежі, горіли ліси

На Миколаївщині вигоріло 18 гектарів території. Фото: ДСНСНа Миколаївщині вигоріло 18 гектарів території. Фото: ДСНС

20 серпня та в ніч проти 21 серпня на Миколаївщині зареєстрували 24 пожежі. Загальна площа, яку пройшов вогонь, перевищила 18 гектарів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Дві пожежі сталися у житловому секторі. У Олександрівці та Благодатному горіли сараї.

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У Південноукраїнську загорівся автомобіль Volkswagen Sharan. Рятувальники загасили пожежу на площі 6 квадратних метрів та не дали вогню перекинутися на три автомобілі, які стояли поруч.

Ще дві пожежі виникли у лісах. У Новоодеському лісництві горів хвойний настил на площі 1,5 гектара. У лісовому урочищі «Нечаянське» вогонь охопив 2 гектари мішаного лісового настилу.

Інші займання сталися на відкритих територіях. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Також виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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