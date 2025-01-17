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На Миколаївщині за добу виникло шість пожеж: переважно горіли будинки

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вчора, 16 січня та в ніч на 17 січня у Миколаївській області виникло шість пожеж. Переважно горіло в житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вдень у селі Лупареве Миколаївського району горіла господарча споруда. Спільними зусиллями вогнеборців та місцевої пожежної охорони пожежу загасили на площі вісім квадратних метрів.

Також ввечері у селищі Арбузинка в Первомайському районі зайнялась двоповерхова будівля на приватній території.  Полум'я вдалось приборкати на площі 60 квадратних метрів.

Крім цього, вночі у Миколаєві горіли побутові речі в приміщенні цокольного поверху п'ятиповерхового будинку. Вогнеборці загасили пожежу площею шість квадратних метрів не допустивши збільшення масштабів горіння.

А вночі 17 січня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в смт Ольшанське Миколаївського району сталась пожежа побутових речей в кімнаті квартири на другому поверсі п'ятиповерхівки. Пожежу ліквідували на площі вісім квадратних метрів.

Також зареєстровано дві пожежі сухостою на відкритих територіях.

«Майже в усіх епізодах причини займань встановлюються, окрім пожежі, яка виникла у селищі Арбузинка. Тут, попередньо, до загоряння призвело коротке замикання електромережі», — йдеться в повідомленні.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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