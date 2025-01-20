  • понеділок

    20 січня, 2025

  • 4.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині вогнеборці врятували тварин із палаючої літньої кухні

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби з 19 на 20 січня у Миколаєві та області виникло девʼять пожеж.  Горіли будинки та побутова техніка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Тузли в Миколаївському районі вогнеборці та місцева пожежна охорона загасили пожежу побутової техніки в літній кухні площею 50 квадратних метрів. На місці також врятували домашніх тварин.

У селі Костянтинівка Вознесенського району на незначній площі ліквідували пожежу стелі двоповерхового житлового будинку. 

Також пожежу покрівлі лазні площею 20 квадратних метрів загасили надзвичайники у селі Софіївка Первомайського району, не допустивши розповсюдження вогню на житловий будинок, гараж та легковий автомобіль.

Будинок, що не експлуатується горів у селі Новогеоргіївка Баштанського району. Пожежу ліквідували площею 60 квадратних метрів.

Крім того у Миколаєві вогнеборці загасили пожежу металевого контейнера у Корабельному районі площею 10 квадратних метрів та відреагували на чотири випадки займання сміття в різних районах міста.

Зазначається, що через ймовірний підпал виникла пожежа очерету на площі 5000 квадратних метрів на відкритій території у селі Новопетрівське Миколаївського району. ЇЇ загасили рятувальники.

Нагадаємо, що 17 січня у селі Березанка Миколаївської області загорілась квартира чотириповерхового будинку. Внаслідок пожежі загинув 10-річний хлопчик.

Останні новини про: Пожежі

За день на Миколаївщині чотири рази горіли будинки
На Миколаївщині за добу виникло шість пожеж: переважно горіли будинки
На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик
Реклама

Читайте також:

новини

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

Юлія Бойченко
новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль
новини

«У Маріуполі я не бачив нічого зламаного. Все квітло», — директор КП «Парки» розкритикував миколаївців за ставлення до міста

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині загорілась квартира: загинув 10-річний хлопчик
На Миколаївщині за добу виникло шість пожеж: переважно горіли будинки
За день на Миколаївщині чотири рази горіли будинки

В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

ППО Миколаївщини збила вночі два російських безпілотники

2 години тому

Харлан отримала спеціальну відзнаку «Спортивний символ єдності»

Альона Коханчук

Головне сьогодні