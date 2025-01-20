На Миколаївщині вогнеборці врятували тварин із палаючої літньої кухні

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби з 19 на 20 січня у Миколаєві та області виникло девʼять пожеж. Горіли будинки та побутова техніка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Тузли в Миколаївському районі вогнеборці та місцева пожежна охорона загасили пожежу побутової техніки в літній кухні площею 50 квадратних метрів. На місці також врятували домашніх тварин.

У селі Костянтинівка Вознесенського району на незначній площі ліквідували пожежу стелі двоповерхового житлового будинку.

Реклама

Також пожежу покрівлі лазні площею 20 квадратних метрів загасили надзвичайники у селі Софіївка Первомайського району, не допустивши розповсюдження вогню на житловий будинок, гараж та легковий автомобіль.

Будинок, що не експлуатується горів у селі Новогеоргіївка Баштанського району. Пожежу ліквідували площею 60 квадратних метрів.

Крім того у Миколаєві вогнеборці загасили пожежу металевого контейнера у Корабельному районі площею 10 квадратних метрів та відреагували на чотири випадки займання сміття в різних районах міста.

Зазначається, що через ймовірний підпал виникла пожежа очерету на площі 5000 квадратних метрів на відкритій території у селі Новопетрівське Миколаївського району. ЇЇ загасили рятувальники.

Нагадаємо, що 17 січня у селі Березанка Миколаївської області загорілась квартира чотириповерхового будинку. Внаслідок пожежі загинув 10-річний хлопчик.