Брифінг президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Скриншот з відео ОП

Німеччина оголосила новий пакет допомоги на 1,1 мільярд євро. До нього увійдуть гаубиці, зенітні гармати та ракети для систем ППО.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на брифінгу із президентом України.

«Це 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T», — сказав він.

Канцлер зазначив, що на цей рік країна заклала 1,7 мільярдів євро на підтримку Українці, а на наступні роки — ще 6 мільярдів. Загалом ФРН надала зобов'язання виділити військової допомоги на 28 млрд євро.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки.