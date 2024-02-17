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Кабінет Міністрів України погодив проведення конкурсу з реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Раніше ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду Львова було накладено арешт на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а саме: судно (яхту) Royal Romance, та передано в управління АРМА з метою реалізації.

Вчора, 16 лютого, Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти.

«АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно», — повідомили в агентстві.

Раніше окружний суд міста Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати Україні яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

Нагадаємо, у вересні Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 — бійці Азову. Всіх їх обміняли на застриманого Віктора Медведчука.

Як відомо, Віктору Медведчуку загрожувало позбавлення волі на строк до 15 років.

У квітні його було схоплено під час спроби втечі з України.

Раніше Віктор Медведчук розповів, що займався питаннями виведення із держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» на прохання екс-президента Петра Порошенка.