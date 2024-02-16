Володимир Зеленський. Фото: Getty Images.

Сьогодні, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом.

Про це повідомляє французька телевізійна мережа новин BFMTV у Twitter.

Володима Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«В аеропорту Орлі Володимира Зеленського зустрів міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, – повідомляє BFMTV.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський уже відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.